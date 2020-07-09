Платье крючком из желтого льна
Летний костюм крючком. Топ и юбка.
Платье (юбка + топ) из квадратов крючком. Бабушкин квадрат.
Платье крючком. Филейное вязание.
Пуловер из альпаки-букле
Пуловер спицами «Весенний»
Косы, араны крючком (коллекция узоров)
Джемпер бирюзового цвета
Вишневый кардиган спицами
Комбинируем ткань и вязание крючком
Кардиган «Jeans». Крючок + ткань
Джемпер крючком «Листья»
Кардиган спицами узором «Пузырьки»
Джемпер (жаккард) крючком «Тирамису»
Джемпер (свитер) крючком «Мечта»
Свитер — это удобно!
Пуловер ажурный спицами
Кардиган спицами «Теплый песок»